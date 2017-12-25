Совладелец Промсвязьбанка подтвердил отъезд из России

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Совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев подтвердил, что покинул Россию.

Рассказать, где он находится, банкир отказался. По данным СМИ, он сейчас в Лондоне.

Ананьев заявил, что давно планировал поездку из-за проблем со здоровьем и не считает ее бегством. Изначально он собирался уехать на Новый год. По словам банкира, проблемы с сердцем у него появились из-за четырех месяцев ненормированной работы и нервного напряжения. Обследоваться Ананьев хотел и в России, и за рубежом. "Последняя неделя тоже добавила: бизнес, который я создавал 22 года, все, его больше нет", – цитируют банкира "Ведомости".

15 декабря стало известно о санации Промсвязьбанка и вводе временной администрации.

22 декабря в Банке России со ссылкой на зампреда ЦБ Василия Поздышева заявили, что регулятор готовит обращение в правоохранительные органы по факту некоторых операций, имеющих признаки незаконных действий менеджмента Промсвязьбанка. Пропали или были уничтожены кредитные досье на 109,1 миллиарда рублей, выявлены операции, не отраженные в отчетности.

Ананьев назвал слова Поздышева превышением полномочий. По его мнению, с возможной пропажей кредитных досье должны разбираться правоохранительные органы, а не регулятор.

Банкир сказал, что хочет вернуться в Россию, но сроки назвать не смог. Он добавил, что обсудит со своими юристами дальнейшие действия.