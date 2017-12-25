Совладелец Промсвязьбанка подтвердил отъезд из России

25 декабря, 10:35
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев подтвердил, что покинул Россию.
Рассказать, где он находится, банкир отказался. По данным СМИ, он сейчас в Лондоне.
Ананьев заявил, что давно планировал поездку из-за проблем со здоровьем и не считает ее бегством. Изначально он собирался уехать на Новый год. По словам банкира, проблемы с сердцем у него появились из-за четырех месяцев ненормированной работы и нервного напряжения. Обследоваться Ананьев хотел и в России, и за рубежом. "Последняя неделя тоже добавила: бизнес, который я создавал 22 года, все, его больше нет", – цитируют банкира "Ведомости".
15 декабря стало известно о санации Промсвязьбанка и вводе временной администрации.
22 декабря в Банке России со ссылкой на зампреда ЦБ Василия Поздышева заявили, что регулятор готовит обращение в правоохранительные органы по факту некоторых операций, имеющих признаки незаконных действий менеджмента Промсвязьбанка. Пропали или были уничтожены кредитные досье на 109,1 миллиарда рублей, выявлены операции, не отраженные в отчетности.
Ананьев назвал слова Поздышева превышением полномочий. По его мнению, с возможной пропажей кредитных досье должны разбираться правоохранительные органы, а не регулятор.
Банкир сказал, что хочет вернуться в Россию, но сроки назвать не смог. Он добавил, что обсудит со своими юристами дальнейшие действия.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: