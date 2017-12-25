Три человека пострадали при ДТП в Михалковском тоннеле

Фото: ТАСС/Василий Кузьмиченок

Три человека пострадали при столкновении иномарок в Михалковском тоннеле на севере Москвы, сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"Столкновение автомобилей марок Mercedes, Volkswagen и Kia в Михалковском тоннеле произошло по адресу: улица Большая Академическая, дом 2 корпус 2", – цитирует представителей Госавтоинспекции Агентство "Москва".

По словам сотрудника пресс-службы, на месте инцидента работают инспекторы, они устанавливают все обстоятельства произошедшего.