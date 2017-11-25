Угонщик в Ленобласти вернул владелице Cadillac с оставленным в нем младенцем

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Угонщик вернул владелице автомобиль Cadillac Escala после того, как обнаружил на заднем сиденье трехмесячного младенца. Инцидент произошел в Ленинградской области.

Как рассказали в местном управлении МВД, 34-летняя жительница Ленобласти оставила ребенка в машине на стоянке в деревне Прошкино и вышла в магазин, а затем обнаружила пропажу автомобиля. Она обратилась в полицию.

"Сотрудники полиции незамедлительно прибыли по указанному адресу, где обнаружили заявительницу, которая сообщила, что неизвестный злоумышленник вернул ее иномарку вместе с ребенком на место парковки, после чего пересел в автомобиль Land Rover Discovery и с места происшествия скрылся. Ребенок не пострадал", – говорится в сообщении полиции.

По инциденту возбуждено уголовное дело против матери ребенка. Ее подозревают в оставлении младенца в опасности, проводится проверка. Подозреваемая отпущена под подписку о невыезде.