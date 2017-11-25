Угонщик в Ленобласти вернул владелице Cadillac с оставленным в нем младенцем

25 ноября, 20:33
Фото: AP/Paul Sancya
Угонщик вернул владелице автомобиль Cadillac Escala после того, как обнаружил на заднем сиденье трехмесячного младенца. Инцидент произошел в Ленинградской области.
Как рассказали в местном управлении МВД, 34-летняя жительница Ленобласти оставила ребенка в машине на стоянке в деревне Прошкино и вышла в магазин, а затем обнаружила пропажу автомобиля. Она обратилась в полицию.
"Сотрудники полиции незамедлительно прибыли по указанному адресу, где обнаружили заявительницу, которая сообщила, что неизвестный злоумышленник вернул ее иномарку вместе с ребенком на место парковки, после чего пересел в автомобиль Land Rover Discovery и с места происшествия скрылся. Ребенок не пострадал", – говорится в сообщении полиции.
По инциденту возбуждено уголовное дело против матери ребенка. Ее подозревают в оставлении младенца в опасности, проводится проверка. Подозреваемая отпущена под подписку о невыезде.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: