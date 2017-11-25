Одиннадцать человек погибли при пожаре в гостинице в Батуми

25 ноября, 10:15
Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
При пожаре в гостинице Leogrand в Батуми в Грузии погибли 11 человек, передает телеканал "Москва 24". 10 погибших были гражданами Грузии, также погиб гражданин Ирана. Госпитализация понадобилась 21 человеку, троих уже выписали.
Пожар произошел 24 ноября поздно вечером. Из задымленного здания эвакуировали свыше ста человек.
Помимо рядовых постояльцев и работников Leogrand, эвакуировали участниц финала конкурса "Мисс Грузия - 2017". Никто из участниц конкурса не пострадал. Конкурс был намечен на 26 ноября.
Пятизвездочный 22-этажный отель Leogrand ввели в строй в 2015 году, в нем расположено 180 номеров, конференц-залы, ресторан, казино и спа-центр.
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