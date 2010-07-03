Участок трассы Джубга – Сочи перекрыли из-за повреждения дороги

Росавтодор закрыл движение на участке федеральной трассы Джубга – Сочи из-за обрушения дорожного полотна. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Черноморье" Росавтодора.
Оползневые массы перекрыли русло реки Псахе на подъезде к Мамайской развязке Дублера Курортного проспекта со стороны Обхода Сочи.
"Это привело к изменению направления потока реки, подмыву основания подпорной стены насыпи автодороги и ее последующей деформации. Проезд на участке от Мамайской транспортной развязки Дублера Курортного проспекта до автодорожной развязки с улицей Пластунской, включая Мамайский тоннель Обхода Сочи, был своевременно закрыт", – сказано в пресс-релизе, передает агентство "Интерфакс".
Повредился участок проезжей части с полным разрушением правой полосы протяженностью более 10 метров. Другими путями проезда в направлении Сочи и Адлерского района остаются Дублер Курортного проспекта (А-148) и улица Виноградная (А-147).
Никто не пострадал. Автомобили тоже не пострадали. На поврежденном участке работают оперативные дорожные службы.
В Сочи 25-26 июля сохраняется режим штормового предупреждения и высокая опасность схода селей. В реках уровень воды поднялся до критических отметок.
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