Пострадавший в Турции белорусский дипломат пришел в сознание

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Пострадавший в Турции белорусский дипломат Александр Поганшев пришел в сознание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла Белоруссии в Турции Андрея Савиных.

Он рассказал, что Поганшева перевели в реанимационное отделение после удачно проведенной экстренной операции. Его уже успела посетить супруга.

"Сейчас он находится в стабильном состоянии, хотя и тяжелом. Врачи нас обнадеживают", – уточнил Савиных.

При этом он отметил, что его порадовала максимально быстрая реакция турецких властей, которая была "на всех уровнях, включая самый высокий".

Ранее сообщалось, что злоумышленник выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции Александра Поганшева. Он получил несколько пулевых ранений во время прогулки с сыном в парке Дикмен.

Ведется расследование. По предварительным данным, это преступление было совершено в результате ссоры. Никакого политического мотива не просматривается, заявили в Турции.

Президент Турции Тайип Эрдоган следит за развитием событий. По некоторым данным, глава внешнеполитического ведомства этой страны провел телефонный разговор с белорусским коллегой Владимиром Макеем после ЧП, но детали разговора не уточняются.

