Пассажирский автобус перевернулся в Тверской области

25 июля, 11:34
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Куташева Арина
Следователи проводят проверку по факту аварии с пассажирским автобусом, которая произошла в Тверской области, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.
Авария произошла в Вышневолоцком районе на 316-м километре трассы М-10. Автобус, следовавший по маршруту Казань – Санкт-Петербург, съехал в кювет и перевернулся.
На момент аварии в салоне находились 40 пассажиров, двое из них получили легкие травмы, госпитализация не потребовалась.
После произошедшего пассажиров отправили в Санкт-Петербург на другом автобусе.
По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что водитель уснул за рулем. Проверку по факту ДТП также проводит прокуратура Татарстана.
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