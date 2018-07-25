Пассажирский автобус перевернулся в Тверской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Куташева Арина

Следователи проводят проверку по факту аварии с пассажирским автобусом, которая произошла в Тверской области, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Авария произошла в Вышневолоцком районе на 316-м километре трассы М-10. Автобус, следовавший по маршруту Казань – Санкт-Петербург, съехал в кювет и перевернулся.

На момент аварии в салоне находились 40 пассажиров, двое из них получили легкие травмы, госпитализация не потребовалась.

После произошедшего пассажиров отправили в Санкт-Петербург на другом автобусе.

По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что водитель уснул за рулем. Проверку по факту ДТП также проводит прокуратура Татарстана.