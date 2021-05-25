Подруга расчлененной в Кемерове девушки рассказала о ней

Фото: СК РФ по Кемеровской области – Кузбассу

Подруга расчлененной в Кемерове девушки в разговоре с Москвой 24 поделилась воспоминаниями о погибшей.

Заявление об исчезновении 21-летней кемеровчанки поступило правоохранителям 19 мая. По подозрению в убийстве задержали ее знакомого – 25-летнего местного жителя. По данным областного главка Следственного комитета, сперва он отрицал, что обладает информацией о местонахождении девушки. Однако затем признался, пояснив, что ссора произошла на почве ревности.

По версии следствия, от злости мужчина ударил кемеровчанку по голове гантелей. А когда понял, что девушка не подает признаков жизни, решил избавиться от тела. Он расчленил знакомую, после чего вынес останки в пакетах в мусорный бак. Затем вымыл место происшествия с применением химического средства, чтобы избавиться от следов. Однако при обыске квартиры правоохранители обнаружили предполагаемое орудие преступления и одежду подозреваемого.

Задержанный сотрудничает со следствием, судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас по делу назначены разные экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая.

Знакомая погибшей Виктория (имя изменено. – Прим. ред.) назвала ее отзывчивым и целеустремленным человеком. По словам девушки, они обе были студентками одного вуза.

"Мы близко общались. Она была замечательным человеком, всегда могла помочь в трудную минуту, дать совет. Была отзывчивой и доброй девушкой. Один из немногих людей, кто добивался своих целей в жизни", – рассказала подруга.





Виктория подруга погибшей Учились мы с ней в одной группе на тот момент в РЭУ имени Плеханова. Она преодолевала все трудности, которые ей подкидывала жизнь. Если бы не данная ситуация, она могла бы стать человеком с большой буквы.

По данным СМИ, погибшая не только училась на третьем курсе в РЭУ имени Плеханова, но еще и работала в областной администрации. Девушку начали искать сразу же в день пропажи. Поисково-спасательным отрядом "Лиза Алерт" была опубликована на нее ориентировка.

Сейчас следователи проводят все необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств трагедии.