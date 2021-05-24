Суд арестовал лицеиста, напавшего на учителя в Пермском крае

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В Пермском крае суд заключил под стражу десятиклассника, который напал на учительницу лицея в городе Березники. Об этом сообщает РИА Новости.

"Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на время следствия", – заявили в суде.

Уточняется, что судебное заседание прошло в закрытом режиме.

Утром пятницы, 21 мая, учащийся лицея № 1 в городе Березники Пермского края напал с ножом на учительницу. Состояние пострадавшей оценивалось как стабильно тяжелое.

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Нападавшего проверят на вменяемость. Тревожность, перманентная нервозность и вспыльчивость, немотивированная агрессия, которые есть у подростка, дают основания предполагать у него наличие расстройства.