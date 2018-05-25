Опубликовано видео штурма квартиры с заложниками в Москве

Видео: YouTube/Editors Editors

Росгвардия разместила в Сети видео штурма квартиры в Москве, в которой вооруженный мужчина удерживал в заложниках семью из трех человек.

На кадрах видно, как силовики вскрывают квартиру и входят внутрь. В помещении разбросаны вещи, а в центре коридора стоит ванна.

Вечером 24 мая вооруженный мужчина удерживал заложников в квартире на улице Молостовых из-за бытового конфликта. Житель столицы находился в квартире вместе с семьей из трех человек. Они проживают в соседней комнате этой квартиры.

Прилегающая к дому территория была оцеплена сотрудниками полиции, проводятся мероприятия по задержанию мужчины. Отмечалось, что подозреваемый стрелял в потолок. Поступала также информация о том, что он вооружен двумя карабинами "Сайга".

Злоумышленник смертельно ранил одного из заложников. Позже в МВД сообщили о задержании злоумышленника. СК возбудил уголовное дело.

Мужчина, захвативший в заложники соседей по коммуналке, находится в реанимации