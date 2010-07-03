Здание, бытовки и пять машин сгорели на северо-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На северо-востоке столицы на территории промзоны "МосСтройМеханизации №5" произошел пожар. Сгорели производственное здание площадью около 120 квадратных метров, четыре бытовки и пять автомобилей.

Сообщение об инциденте на Алтуфьевском шоссе поступило в спасательное ведомство в 23:53 в среду, 24 апреля. В 00:23 минуты возгорание автомобилей и бытовок локализовано, в одноэтажном производственном здании подразделения продолжали ликвидировать пожар. В 00:44 была объявлена общая локализация пожара, а в 00:50 его полная ликвидация, говорится на сайте МЧС.

В качестве основной версии пожара рассматривается поджог, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах. Данных о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в строящемся многоэтажном здании в столичном районе Хорошево-Мневники. Происходило возгорание деревянных материалов на 42-м этаже. Информации о пострадавших не поступало. На месте работало 18 единиц техники и 108 человек личного состава.