Пожар произошел на 42-м этаже строящегося дома в Москве

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Пожар произошел в строящемся многоэтажном здании в столичном районе Хорошево-Мневники.

Как сообщает пресс-служба столичного главка МЧС, пожарные ликвидировали возгорание на улице Саляма Адиля.

Отмечается, что происходило возгорание деревянных материалов на 42-м этаже на площади 150 квадратных метров.

Информации о пострадавших не поступало. На месте работали 18 единиц техники и 108 человек личного состава.