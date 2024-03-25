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25 марта, 19:37

Происшествия

Три человека погибли на траулере "Капитан Лобанов" под Калининградом

Фото: телеграм-канал Mash

Три человека погибли на траулере "Капитан Лобанов" под Калининградом. Об этом заявил глава пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков, передает ТАСС.

Как он утверждает, один пострадавший до сих пор находится в тяжелом состоянии, а еще троих уже выписали из больницы и направили на амбулаторное лечение.

При этом Лысков напомнил, что родственникам каждого погибшего губернатор Калининградской области приказал выплатить по 1 миллиону рублей, а семьям пострадавших – по 500 тысяч рублей.

Возгорание на борту траулера "Капитан Лобанов" в Калининградской области произошло из-за нештатной ситуации днем 19 марта. По словам глава пресс-службы областного правительства, состояние пострадавших при пожаре оценивалось как средней тяжести.

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