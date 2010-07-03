Уничтожены боевики, причастные к гибели российских военных в феврале

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ВКС РФ и спецназ уничтожили 30 боевиков, которые причастны к гибели трех российских военных в конце февраля 2019 года. Об этом сообщило министерство обороны России.

"В рамках совместной операции ВКС России и сил специальных операций бандгруппа из более 30 боевиков, причастная к нападению на автомобиль с российскими военнослужащими, уничтожена", – сообщило ведомство.

Минобороны России подтвердило, что трое российских военных погибли в ходе боя в Сирии в конце февраля этого года.