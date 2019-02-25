Люди оказались заблокированы в пожаре на севере Москвы

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Пожар произошел в квартире в проезде Черепановых. По словам очевидцев, внутри оказались заблокированы люди, слышны крики о помощи, сообщает Агентство "Москва".

К месту происшествия направляются МЧС и скорая помощь. Подробности произошедшего уточняются.