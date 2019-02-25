В Шереметьеве опровергли информацию об обрушении потолка на пассажирку

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Информация об обрушении потолка в аэропорту Шереметьево не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.

"Потолок не рушился. Никто из пассажиров не пострадал", – сказали в пресс-службе, передает Агентство "Москва".

Ранее в ряде СМИ появились сообщения, что в одном из терминалов аэропорта Шереметьево 22 февраля обрушился потолок. Отмечалось, что в результате произошедшего пострадала пассажирка.