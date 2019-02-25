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18:03

Восстановлено движение по всем путям на Ярославском направлении МЖД

происшествия транспорт

18:03

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Движение поездов на Ярославском направлении МЖД восстановлено по всем путям после сбоя, сообщает пресс-служба магистрали.

Сбой был вызван незапланированной остановкой грузового состава на перегоне Сергиев Посад – Хотьково. Состав пришлось убирать с перегона с помощью вспомогательного локомотива. На этот период движение организовали по одному пути.

Задержаны были электрички, курсирующие между Москвой, Сергиевом Посадом и Александровом. Также опаздывают несколько поездов дальнего следования №15 Архангельск – Москва, №67 Абакан – Москва и №103 Ярославль – Москва.

Сейчас МЖД принимает меры по сокращению опоздания пригородных поездов. Пассажирам принесли извинения за доставленные неудобства.

происшествия транспорт

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