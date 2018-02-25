25 февраля 2018, 17:07Происшествия
Главный борец с оргпреступностью задержан в Дагестане
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
В Дагестане задержан начальник отдела по борьбе с оргпреступностью Управления уголовного розыска МВД полковник Хайбула Ибнухаджаров, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.
Ибнухаджарова подозревают в организации и участии в мошеннических схемах с целью получения незаконных выплат.
Также на двух сотрудников МВД по Дагестану заведено уголовное дело о мошенничестве с финансовой отчетностью. Как полагает следствие, они представили фальшивые документы для компенсации командировочных расходов и получили от 10 до 20 тысяч рублей.
С начала года в Дагестане работает спецкомиссия СКР, которой поручено проверять нарушения закона и проводить их расследование в уголовном порядке.
В частности, задержаны мэр Махачкалы Муса Мусаев, бывший министр образования и науки Дагестана Шахабас Шахов, врио председателя правительства республики Абдусамад Гамидов и два его заместителя – Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов.