Главный борец с оргпреступностью задержан в Дагестане

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

В Дагестане задержан начальник отдела по борьбе с оргпреступностью Управления уголовного розыска МВД полковник Хайбула Ибнухаджаров, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.

Ибнухаджарова подозревают в организации и участии в мошеннических схемах с целью получения незаконных выплат.

Также на двух сотрудников МВД по Дагестану заведено уголовное дело о мошенничестве с финансовой отчетностью. Как полагает следствие, они представили фальшивые документы для компенсации командировочных расходов и получили от 10 до 20 тысяч рублей.

С начала года в Дагестане работает спецкомиссия СКР, которой поручено проверять нарушения закона и проводить их расследование в уголовном порядке.

В частности, задержаны мэр Махачкалы Муса Мусаев, бывший министр образования и науки Дагестана Шахабас Шахов, врио председателя правительства республики Абдусамад Гамидов и два его заместителя – Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов.