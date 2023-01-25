25 января, 21:30Происшествия
Принадлежащая Минобороны "Газель" насмерть сбила человека на севере Москвы
"На Ленинградском шоссе в районе дома 63, корпуса 1, водитель автомобиля "Газель" совершил наезд на пешеходов, которые переходили дорогу вне пешеходного перехода", – говорится в сообщении.
Состояние потерпевших уточняется. На данный момент там перекрыты три полосы из четырех.
В правоохранительных органах уточнили, что "Газель" с черными номерами принадлежит Минобороны, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что девять человек скончались в результате аварии с участием микроавтобуса и грузовика в Тульской области. ДТП произошло на трассе Калуга – Тула – Михайлов – Рязань.
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