Принадлежащая Минобороны "Газель" насмерть сбила человека на севере Москвы

"Газель" сбила троих пешеходов на Ленинградском шоссе на севере Москвы, в результате аварии скончался один человек. Об этом сообщает телеграм-канал Госавтоинспекции столицы.

"На Ленинградском шоссе в районе дома 63, корпуса 1, водитель автомобиля "Газель" совершил наезд на пешеходов, которые переходили дорогу вне пешеходного перехода", – говорится в сообщении.

Состояние потерпевших уточняется. На данный момент там перекрыты три полосы из четырех.

В правоохранительных органах уточнили, что "Газель" с черными номерами принадлежит Минобороны, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что девять человек скончались в результате аварии с участием микроавтобуса и грузовика в Тульской области. ДТП произошло на трассе Калуга – Тула – Михайлов – Рязань.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!