Пять человек пострадали при пожаре на северо-востоке Москвы

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Пожар произошел в 12-этажном жилом доме на северо-востоке столицы, сообщает Агентство "Москва". В результате ЧП пострадали пять человек.

Огонь вспыхнул в квартире на втором этаже дома 8, корпус 2 по Ярославскому шоссе. Пожарные спасли 17 человек, из них помощь врачей потребовалась пятерым.

Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Пожар потушен.