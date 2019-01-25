В московских СИЗО за год изъяли больше тонны самодельного алкоголя

При обысках в столичных следственных изоляторах в 2018 году изъяли более тонны самодельного алкоголя. Такие данные озвучил начальник УФСИН по Москве Сергей Мороз.
"Проведено в общей сложности пять тысяч обысков. В камерах и на рабочих участках изъята одна тонна и 75 литров спиртных напитков кустарного производства", – цитирует ТАСС представителя ФСИН.
Мороз также отметил, что сократилось число изъятых мобильных телефонов. За год найдено 1,771 тысячи телефонов, 931 сим-карта и 601 зарядное устройство.
Ранее сообщалось, что в российских колониях и СИЗО может появиться система, которая будет подавлять мобильную связь. Поиском технического решения занимается специальная рабочая группа с участием представителей Минкомсвязи, Минобороны, МВД, Роскомнадзора, Россвязи, ФСО, ФСБ, Рособрнадзора и ФСИН. Подобную систему пробовали ввести в СИЗО №2 (Бутырская тюрьма), но без связи остались не только заключенные, но и жители прилегающих улиц.
При этом стоимость нелегальных услуг мобильной связи в колониях выросла в пять раз из-за еженедельных массовых изъятий телефонов. За неделю сотрудникам ФСИН удается изъять более тысячи аппаратов.
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