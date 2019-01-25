Ученики из Абалаково рассказали о школьнике, устроившем стрельбу

Ученики из школы в поселке Абалаково в Красноярском крае рассказали порталу Москва 24 подробности о том, кто и почему устроил стрельбу.

Дарина, ученица пятого класса, была в школе, когда произошел инцидент. "Утром в 8:20 приходим в школу. Не знаю, во сколько по времени это произошло. Я услышала звук и испугалась. Он стрелял в окно и дверь. А дальше его поймали, не знаю кто, я спряталась", – говорит она.

В свою очередь, Никита, ученик седьмого класса, рассказывает, что стрельбу устроил девятиклассник. "Я там находился на втором этаже. Видел, как он стрелял в воздух, пугал. Хотел отомстить своему однокласснику. Тот его обзывал, материл и недавно побил. Его задержали сотрудники полиции. Они по вызову приехали и задержали его на территории школы", – поделился Никита.

По его словам, стрелявший не производил раньше плохого впечатления. "Да, я его знал, он вообще нормальный пацан, но вспыльчивый. Он, наверное, долго терпел издевательства и не выдержал. Они с друзьями всегда носились по школе, даже дрались, пинались, толкались. Учителя могут подтвердить", – говорит Никита.

О факте стрельбы рассказал глава района Сергей Ермаков. Как уточнили РИА Новости в Минобразования Красноярского края, пострадавших и погибших в результате стрельбы нет.