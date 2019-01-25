Ученик устроил стрельбу в школе в Красноярском крае

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Ученик открыл стрельбу в школе в поселке Абалаково, расположенном в Енисейском районе Красноярского края. Об этом ТАСС сообщил глава района Сергей Ермаков.

"Факт такой был, ученик принес ружье, устроил стрельбу", – рассказал собеседник агентства. Подробностей инцидента Ермаков не привел.

Как уточнили РИА Новости в Минобразования Красноярского края, пострадавших и погибших в результате стрельбы нет. По предварительным данным, подросток, который находится под опекой, выстрелил из охотничьего ружья в воздух за территорией школы. Причины его поступка пока неизвестны.