Бизнесмен разгромил офис в "Москве-Сити" после неудачных переговоров

Бизнесмен разгромил офис на территории комплекса "Москва-Сити" после неудачных переговоров, ущерб от его действий достиг миллиона рублей, передает ТАСС.
В полицию обратилась женщина и сообщила, что мужчина хулиганит в офисе башни "Город двух столиц". Приехавшие правоохранители узнали, что это произошло на 16-м этаже в переговорной. В результате неудачных бизнес-переговоров мужчина в агрессивном состоянии разбил и повредил оборудование. При этом он выражался грубой нецензурной бранью.
На парковке предприниматель оторвал госномер у чужого автомобиля Rolls-Royce и уехал на своей машине. Столичная полиция организовала доследственную проверку.
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