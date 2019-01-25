Бизнесмен разгромил офис в "Москве-Сити" после неудачных переговоров

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Бизнесмен разгромил офис на территории комплекса "Москва-Сити" после неудачных переговоров, ущерб от его действий достиг миллиона рублей, передает ТАСС.

В полицию обратилась женщина и сообщила, что мужчина хулиганит в офисе башни "Город двух столиц". Приехавшие правоохранители узнали, что это произошло на 16-м этаже в переговорной. В результате неудачных бизнес-переговоров мужчина в агрессивном состоянии разбил и повредил оборудование. При этом он выражался грубой нецензурной бранью.

На парковке предприниматель оторвал госномер у чужого автомобиля Rolls-Royce и уехал на своей машине. Столичная полиция организовала доследственную проверку.