В Иркутске эвакуируют крупные объекты из-за сообщений о минировании

В городах Восточной Сибири проверяют информацию о минировании зданий. В правоохранительные органы поступили анонимные звонки о бомбах в различных учреждениях. Эвакуация граждан проводилась в Чите, Улан-Удэ, Иркутске и Ангарске.
Звонки поступили утром в пятницу, 25 января. Угрозы не подтвердились. По данным ТАСС, в Иркутске были эвакуированы как минимум шесть больниц, около десяти школ, две пожарные части – все эти учреждения к настоящему времени уже вернулись к работе. Однако звонки продолжают поступать к разные организации региона.
В Чите правоохранители проверяли данные о минировании здания городской администрации. В Улан-Удэ эвакуировали здания мэрии, правительства Бурятии, Народного Хурала – все они расположены в центре города на площади Советов. В Ангарске эвакуировали посетителей одного из торговых центов.
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