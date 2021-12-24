СК возбудил дело после отравления школьников в Брянской области

17:01
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Следственный комитет (СК) начал расследование уголовного дела по факту массового отравления учеников в школе в Брянской области. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.
Информация об обращении в медучреждения учащихся разных классов средней школы Гордеевского района поступила в ведомство в четверг, 23 декабря. Всего пострадали около 30 детей, никто из них не был госпитализирован.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", – говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники СК и санитарные врачи осмотрели место происшествия и получили необходимые образцы для проведения экспертиз. В настоящее время проводится анализ медицинских документов и опрос свидетелей.
"Председатель Следственного комитета дал указание руководителю СУ СК России по Брянской области <...> доложить о первоначальных результатах расследования", – сообщается на сайте СК.
Ход расследования дела находится на контроле центрального аппарата Следственного комитета.
Ранее массовое отравление произошло в школе-интернате "Тувинский кадетский корпус". В результате были госпитализированы 103 воспитанника. После инцидента на территории интерната был введен карантин.
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