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13:08

Почетный член ФИДЕ Эдуард Дубов умер от обморожения в Москве

происшествия

13:08

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Фото: телеграм-канал АГН "Москва"

Математик, почетный член Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Эдуард Дубов умер от обморожения, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел 22 декабря. В столичную клиническую больницу от дома на улице Профсоюзная доставили неизвестного пожилого мужчину с общим переохлаждением и обморожением конечностей. Врачи боролись за его жизнь, однако 23 декабря он умер в реанимации.

Полиция установила личность покойного, им оказался 80-летний Эдуард Дубов, проживавший на улице Академика Варги. Его тело направили на исследование. По данному факту следователи проводят проверку.

Эдуард Дубов был членом Московского математического общества, педагогом и почетным членом ФИДЕ. В 90-е годы он занимал пост президента Шахматной федерации Москвы.

происшествия

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