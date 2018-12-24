Почетный член ФИДЕ Эдуард Дубов умер от обморожения в Москве

Фото: телеграм-канал АГН "Москва"

Математик, почетный член Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Эдуард Дубов умер от обморожения, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел 22 декабря. В столичную клиническую больницу от дома на улице Профсоюзная доставили неизвестного пожилого мужчину с общим переохлаждением и обморожением конечностей. Врачи боролись за его жизнь, однако 23 декабря он умер в реанимации.

Полиция установила личность покойного, им оказался 80-летний Эдуард Дубов, проживавший на улице Академика Варги. Его тело направили на исследование. По данному факту следователи проводят проверку.

Эдуард Дубов был членом Московского математического общества, педагогом и почетным членом ФИДЕ. В 90-е годы он занимал пост президента Шахматной федерации Москвы.