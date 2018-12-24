Число пострадавших в аварии на Киевском шоссе выросло до шести

Количество людей, получивших травмы во время ДТП на 30-м километре Киевского шоссе столицы, увеличилось до шести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД.

Инспекторы уточнили, что на трассе столкнулись не три автомобиля, как сообщалось ранее, а два. По данным Агентства "Москва", двоих пострадавших эвакуировал санитарный вертолет Московского авиационного центра. Подробностей о других травмированных людях пока нет.

Прежде СМИ написали, что на Киевском шоссе столкнулись "Жигули", Renault Logan и Daewoo Nexia.