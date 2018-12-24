Обгоревший труп пенсионерки нашли в квартире в Зюзине

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Следователи выясняют обстоятельства гибели пенсионерки, обгоревшее тело которой нашли в квартире в столичном районе Зюзино, сообщает Агентство "Москва".

В полицию вечером 23 декабря обратилась жительница дома на улице Керченская. Она рассказала, что ее соседка по этажу на протяжении суток не открывает дверь.

Вскрыв дверь в квартиру, правоохранители обнаружили в ванной комнате обгоревший труп 76-летней женщины. При этом жилище было заперто изнутри, а порядок в квартире не был нарушен.

Обстоятельства случившегося выясняются, тело женщины доставили в морг для экспертизы.