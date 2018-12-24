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09:58

Трехлетний мальчик самостоятельно выбрался из тайги в Хабаровском крае

происшествия дети

09:58

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Трехлетний мальчик выжил, оказавшись после гибели отца в одиночестве на таежной дороге, сообщает ТАСС. Инцидент произошел в нескольких километрах от небольшого населенного пункта в Хабаровском крае.

Житель села Кенай Комсомольского района, забрав сына из детского сада, отправился с ним на реку, чтобы разведать дорогу для поездки на предстоящую рыбалку. Примерно в трех километрах от поселения в лесу мужчина высадил ребенка на берегу, а сам выехал на лед, и снегоход провалился.

Ребенок позже рассказал, что отец успел повелеть ему вернуться в село. Тогда мальчик отправился по следу снегохода к дороге. Температура воздуха ночью опустилась до 30–35 градусов мороза.

Выйдя на дорогу, ребенок пошел в противоположную от села сторону. Причем он попал на дорогу, где машины почти не ездят. По счастливой случайности там проходил один из местных. Он возвращался домой с лесозаготовительного предприятия и подобрал ребенка.

К моменту обнаружения ребенок успел пройти около трех километров. Позже маленькие следы обнаружили выехавшие на место жители села. У ребенка поднялась высокая температура, сейчас он лечится дома. Тем временем спасатели ищут тело провалившегося под лед мужчины.

происшествия дети

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