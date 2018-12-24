Трехлетний мальчик самостоятельно выбрался из тайги в Хабаровском крае

Трехлетний мальчик выжил, оказавшись после гибели отца в одиночестве на таежной дороге, сообщает ТАСС. Инцидент произошел в нескольких километрах от небольшого населенного пункта в Хабаровском крае.
Житель села Кенай Комсомольского района, забрав сына из детского сада, отправился с ним на реку, чтобы разведать дорогу для поездки на предстоящую рыбалку. Примерно в трех километрах от поселения в лесу мужчина высадил ребенка на берегу, а сам выехал на лед, и снегоход провалился.
Ребенок позже рассказал, что отец успел повелеть ему вернуться в село. Тогда мальчик отправился по следу снегохода к дороге. Температура воздуха ночью опустилась до 30–35 градусов мороза.
Выйдя на дорогу, ребенок пошел в противоположную от села сторону. Причем он попал на дорогу, где машины почти не ездят. По счастливой случайности там проходил один из местных. Он возвращался домой с лесозаготовительного предприятия и подобрал ребенка.
К моменту обнаружения ребенок успел пройти около трех километров. Позже маленькие следы обнаружили выехавшие на место жители села. У ребенка поднялась высокая температура, сейчас он лечится дома. Тем временем спасатели ищут тело провалившегося под лед мужчины.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.