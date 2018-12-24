Самолет с 67 пассажирами аварийно сел в Новосибирске

Пассажирский самолет Embraer Е 170, выполнявший рейс Новосибирск – Нижневартовск, вернулся в аэропорт вылета и совершил экстренную посадку. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирского управления СК на транспорте.
Инцидент произошел 24 декабря около 08:20 по местному времени. По предварительным данным, на борту были 67 пассажиров и четыре члена экипажа.
Лайнер вернулся на аэродром из-за сигнала о неубранном после взлета шасси. Решение принял капитан воздушного судна.
Посадка прошла благополучно, никто из находившихся на борту не пострадал. Самолет также не получил повреждений.
После случившегося следователи начали проверку, по итогам которой примут процессуальное решение. Сейчас криминалисты осматривают место происшествия.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.