Самолет с 67 пассажирами аварийно сел в Новосибирске

ТАСС/Кирилл Кухмарь

Пассажирский самолет Embraer Е 170, выполнявший рейс Новосибирск – Нижневартовск, вернулся в аэропорт вылета и совершил экстренную посадку. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирского управления СК на транспорте.

Инцидент произошел 24 декабря около 08:20 по местному времени. По предварительным данным, на борту были 67 пассажиров и четыре члена экипажа.

Лайнер вернулся на аэродром из-за сигнала о неубранном после взлета шасси. Решение принял капитан воздушного судна.

Посадка прошла благополучно, никто из находившихся на борту не пострадал. Самолет также не получил повреждений.

После случившегося следователи начали проверку, по итогам которой примут процессуальное решение. Сейчас криминалисты осматривают место происшествия.