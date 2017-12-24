Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в ЯНАО

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Четыре человека погибли в результате пожара в деревянном многоквартирном доме в селе Красноселькуп в Ямало-Ненецком автономном округе. Среди них двое детей, сообщает "Интерфакс". Еще трое человек пострадали. Их госпитализировали.

Сообщение о пожаре в частично расселенном доме поступило около двух часов ночи в воскресенье. Так как пожар произошел ночью, и большинство людей уже спали, жильцы обнаружили его уже поздно.

Когда на место ЧП прибыли спасатели, в доме наблюдалось сильное задымление в двух подъездах. Как выяснилось, возгорание произошло в одной из квартир на втором этаже.

Открытое горение наблюдалось на площади 432 квадратных метров. В ходе тушения обрушилась кровля. К тушению пожара привлечено 20 человек и пять единиц противопожарной службы ЯНАО.