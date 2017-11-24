Пострадавшие при обвале котлована рабочие госпитализированы

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Рабочие, пострадавшие при обвале котлована на 21 километре Калужского шоссе, госпитализированы. Один из раненых получил тяжелые травмы.

"Пострадали двое сотрудников подрядной организации, занятой на строительстве развязки рядом с "Мега Теплый Стан". Оба рабочих госпитализированы. У одного сломана нога, а другой находится в более тяжелом состоянии", – цитирует Агентство "Москва" пресс-службу компании IKEA.

Ранее сообщалось, что котлован обвалился около торгового центра на юго-западе столицы. Площадь обрушения составила пять квадратных метров. Землей засыпало двоих рабочих.