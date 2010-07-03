Предполагаемый виновник ДТП в Петербурге был в федеральном розыске

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Предполагаемый виновник аварии, произошедшей на пешеходном переходе в Санкт-Петербурге, в результате которой пострадали восемь человек, находился в федеральном розыске, сообщает ТАСС.

В полиции рассказали, что его разыскивали за взятку, которую он дал сотрудникам ГИБДД в Ярославской области. Сейчас мужчина задержан в рамках нарушения миграционного законодательства.

Днем 23 октября в Санкт-Петербурге автомобиль вылетел на тротуар и сбил пешеходов.

Volkswagen Polo врезался в Renault Kaptur, который от удара перевернулся. Обе машины после столкновения оказались на пешеходном переходе. В этот момент по нему переходили дорогу люди на зеленый свет. Затем Volkswagen выехал на тротуар. Сам виновник ДТП получил травмы. Никто не погиб.

На месте работали спасатели: им пришлось деблокировать женщину-водителя Renault из перевернутого автомобиля.

