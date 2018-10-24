Автомобильный мост разрушился в Туапсинском районе из-за сильных дождей

Автомобильный мост разрушился в Туапсинском районе Краснодарского края из-за сильных дождей. Кроме того, оказались затоплены несколько населенных пунктов и железнодорожных станций. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.

В ведомстве также сообщили, что к месту происшествия направлена ОГ ЦУКС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Отмечается, что в результате происшествий погибших и пострадавших нет. По предварительной информации, в зоне возможного затопления может находится 315 домовладений с населением 950 человек.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в пострадавшем от дождей районе людям оказывают помощь. Эвакуированных жителей размещают в зданиях администрации, школах и гостиницах.

Медицинские учреждения подготовлены на случай, если кому-то потребуется помощь. Режим ЧС ввели во всех сельских поселениях Туапсинского района. Все службы переведены на усиленный режим работы.

В связи с непогодой, МЧС распространило экстренное предупреждение в регионе на 24, 25 и 26 октября.