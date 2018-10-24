Авария на эскалаторе стала вторым инцидентом в римском метрополитене

Фото: ТАСС/imago/Xinhua/Chen Zhanjie

Крушение эскалатора на станции Repubblica стало вторым инцидентом в римском метрополитене за последние два месяца.

По сообщениям итальянских СМИ, в начале сентября в техническом туннеле произошло возгорание, его тушением занимались четыре пожарные команды. В результате задымления был закрыт участок линии А, на которой в том числе находится станция Repubblica.

Кроме того, за два дня до ЧП итальянскую столицу накрыл мощный ливень. Как сообщает издание Corriere Della Sera, из-за затопления было закрыто семь станций метро, многие подземные переходы также оказались под водой.

Инцидент с эскалатором произошел 23 октября на станции метро Repubblica в часы наибольшей загруженности метро – около 19:00 по местному времени (20:00 по мск). В это время в метро находились российские болельщики, которые добиралась до стадиона. При спуске эскалатор начал быстрое движение, пассажиры не успевали сойти и стали падать друг на друга.

Всего пострадали 30 человек, из которых 19 болельщиков ЦСКА, приехавших в Италию на матч Лиги чемпионов между армейцами и местной "Ромой". По одной из версий, в крушении виноваты сами российские болельщики, которые якобы синхронно прыгали и раскачивали работающий эскалатор. Пассажиры таким обвинениям удивились. По их словам, они вели себя спокойно.