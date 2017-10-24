Судьба напавшего на журналистку Фельгенгауэр решится через полгода – адвокат

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Следствие будет просить об аресте подозреваемого в нападении на журналистку "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр, сообщила представитель следственного комитета по столице Юлия Иванова.

23 октября Борис Гриц напал на заместителя главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" и ведущую Татьяну Фельгенгауэр. Мужчина ворвался в редакцию и ударил журналистку ножом в горло.

Охрана задержала нападавшего и передала правоохранительным органам. Сейчас журналистка находится в больнице в тяжелом состоянии. Гриц объяснил свой поступок "телепатическими преследованиями" со стороны журналистки.

Как рассказал адвокат, председатель московской коллегии адвокатов, глава компании "Князев и партнеры" Андрей Князев в эфире радиостанции Москва FM, после ареста Грица поместят в психиатрическое отделение следственного изолятора. Будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза в Институте имени Сербского, длится она около двух месяцев, пояснил Князев.

Затем свое решение выскажут психиатры. Если суд признает подозреваемого невменяемым, ему назначат лечение. В случаях, когда преступник не опасен для общества, лечение может быть амбулаторным, объяснил адвокат. В этой ситуации Грица, вероятно, ждет тюремная психиатрическая больница, считает эксперт. "Думаю, что больше сейчас его судьба в руках врачей, нежели правоохранительных органов", – констатировал он.

Следствие попросит об аресте подозреваемого в нападении на Фельгенгауэр

Экспертиза может длиться дольше двух месяцев. В это время врачи наблюдают за пациентом, общаются с ним, следят за его поведением. "Судьба его будет решена судом навскидку через полгода, не меньше", – заключил Князев.

Подозреваемого арестовали до 23 декабря. На судебном заседании он заявил, что действительно нанес удар ножом, однако не имел умысла на убийство. Мужчина попросил не избирать ему суровую меру пресечения.