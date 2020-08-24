Россиянин отомстил супруге и превратил ее машину в жестяную лепешку

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Мужчина на Audi несколько раз протаранил Hyuindai своей жены из мести, сообщает РИА Новости.

По словам женщины, они расстались с мужем, однако официально еще не развелись. Как поделилась женщина, муж решил отомстить ей – он написал ей SMS с текстом "Живи счастливо", после чего приехал и начал таранить ее автомобиль.

Очевидцы говорят, что водитель Audi находился в невменяемом состоянии. Его направили на медицинское освидетельствование. У мужчины при себе не было водительских прав и документов на машину.

Ранее один человек погиб из-за аварии в районе Ховрино. Там столкнулся легковой и грузовой автомобили. Еще двое получили травмы.