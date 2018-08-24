24 августа 2018, 17:06Происшествия
СК возбудил дело после нападения собаки на ребенка в Подмосковье
Фото: портал Москва 24/Анастасия Корнишкина
Следователи возбудили уголовное дело о халатности после нападения собаки на ребенка в Воскресенском районе Московской области. Об этом сообщила старший помощник главы ГСУ СК РФ по региону Ольга Врадий, передает Агентство "Москва".
Накануне бродячая собака покусала мальчика. Ребенка отвезли в больницу с многочисленными ранами на голове и руках.
В столице заметно участились случаи нападения собак на детей. Ранее пес бойцовской породы в столичном районе Сокол покусал девочку.
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