Эксперт прокомментировал смерть активистки Femen

Директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский прокомментировал смерть активистки движения Femen Оксаны Шачко.

Эксперт отметил, что девушка не играла ключевую роль в движении. "Информацию, которая у меня есть, я не могу разглашать. Произошла трагедия", – цитирует Погребинского RT.

Эксперт добавил, что активистки покинули Украину из-за агрессии против них. Акции в родной стране девушек больше не проводятся, поскольку на участниц нападали.

"У нас есть замечательные блюстители нравственности в роли украинских нацистов. Так что в организации решили, что безопаснее продолжать свою работу за рубежом", – пояснил эксперт.

Ранее сообщалось, что Оксана Шачко свела счеты с жизнью в своей парижской квартире. Девушка оставила прощальную записку, но о причинах ее поступка подробностей не сообщалось.