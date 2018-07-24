ТЦ "Лента" на юго-востоке Москвы эвакуировали из-за пожара на крыше

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Посетителей и персонал торгового центра "Лента" в столичном районе Выхино-Жулебино эвакуировали после того, как на крыше здания произошел пожар. Об инциденте сообщили в экстренных службах.

По информации экстренных служб, ЧП случилось в четырехэтажном здании на улице Привольная. Людей эвакуировали в связи с возгоранием утеплителя, передает Агентство "Москва".

Как уточнил собеседник агентства, утеплитель загорелся во время проведения ремонта. Площадь пожара составила пять квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.