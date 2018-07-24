Две девушки получили химические ожоги от воды из спортмагазина в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Следственный комитет начал проверку после того, как в СМИ появилась информация о двух девушках, которые получили ожоги, выпив воды из спортивного магазина. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка СК России.

Как сказано в сообщении ведомства, СК проведет доследственную проверку по факту инцидента с двумя девушками, получившими химические ожоги внутренних органов "после употребления воды, купленной в спортивном магазине".

Как следует из материалов СМИ, отметили в ведомстве, девушки зашли в спортивный магазин после пробежки, так как там обустроена зона отдыха и есть емкость с водой для спортсменов-бегунов. Девушки выпили воды, а позже почувствовали себя плохо. В ночь с 23 на 24 июля они обратились за медицинской помощью в одну из столичных клиник. Врачи выявили у них химические ожоги внутренних органов.