Две девушки получили химические ожоги от воды из спортмагазина в Москве

24 июля, 15:47
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Следственный комитет начал проверку после того, как в СМИ появилась информация о двух девушках, которые получили ожоги, выпив воды из спортивного магазина. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка СК России.
Как сказано в сообщении ведомства, СК проведет доследственную проверку по факту инцидента с двумя девушками, получившими химические ожоги внутренних органов "после употребления воды, купленной в спортивном магазине".
Как следует из материалов СМИ, отметили в ведомстве, девушки зашли в спортивный магазин после пробежки, так как там обустроена зона отдыха и есть емкость с водой для спортсменов-бегунов. Девушки выпили воды, а позже почувствовали себя плохо. В ночь с 23 на 24 июля они обратились за медицинской помощью в одну из столичных клиник. Врачи выявили у них химические ожоги внутренних органов.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: