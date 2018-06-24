24 июня 2018, 15:12Происшествия
Автобус столкнулся с грузовиком на юго-западе Москвы
Фото: ТАСС/Алексей Белкин
Автобус и грузовик столкнулись на юго-западе столицы у станции метро "Теплый стан". Два человека пострадали, передает РИА Новости.
Авария с участием автобуса и КамАЗа произошла в районе дома 156 на Профсоюзной улице. В ДТП попал рейсовый автобус маршрута № 891. В числе пострадавших есть ребенок.
Дальнейшие сведения уточняются.
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