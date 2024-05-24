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24 мая, 06:59

Происшествия

Сирену ракетной опасности запустили в Белгородской области

Фото: ТАСС/Николай Гынгазов

Угроза ракетной опасности была объявлена на всей территории Белгородской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", – написал Гладков.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении украинского беспилотника самолетного типа над Погарским районом. В результате произошедшего погибших и разрушений не выявлено.

До этого двое человек погибли в результате ракетной атаки ВСУ территории Крыма в Симферопольском районе. Кроме того, в районе Алушты были зафиксированы попадания по пустующему объекту хозяйственного назначения.

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