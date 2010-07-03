Пожарная часть загорелась на северо-востоке Москвы

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Пожар произошел в одноэтажном здании на северо-востоке столицы.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного главка МЧС, площадь возгорания составила 80 квадратных метро.

Инцидент произошел на улице Осташковская, дом 3. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения.

Информации о пострадавших не поступало. Согласно данным из открытых источников, по указанному адресу находится пожарно-спасательная часть номер 23.