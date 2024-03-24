Фото: телеграм-канал "Москва 24"

В Сети появились новые кадры разрушенной крыши над сценой "Крокус Сити Холла". Соответствующее видео размещено в телеграм-канале издания RT.

На видеосъемке с воздуха видна воронка на месте концертного зала, так как кровля над помещением обрушилась.

Неизвестные открыли стрельбу в подмосковном "Крокус Сити Холле" вечером в пятницу, 22 марта. Затем они подожгли концертный зал и скрылись. Общее число погибших на данный момент составляет 133 человека.

Во время теракта пострадали как минимум 154 человека. В настоящее время на лечении в больницах Москвы находится 92 пациента, а еще 27 уже выписаны.

Подозреваемые в акте терроризма были задержаны на территории Брянской области. Сейчас их доставили в столичный СК для дальнейших действий.

В больницах Москвы остаются 92 пострадавших при теракте в "Крокусе"