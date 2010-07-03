Два человека погибли в аварии с грузовиком в Подмосковье

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Легковушка выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком в Подмосковье. Два человека погибли, передает РИА Новости.

На 26-м километре Минского шоссе легковая машина Hyundai столкнулась с грузовиком "КамАЗ". Проводится проверка.

В столице в аварии погиб один человек. При съезде в Кутузовский тоннель иномарка врезалась в стену. Кроме жертвы, есть один пострадавший.

По предварительной версии, 31-летний водитель не справился с управлением. Известно, что у него было 54 штрафа, в основном за превышение скорости.