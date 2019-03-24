Один человек погиб в аварии на съезде в Кутузовский тоннель

Фото: канал Москва 24

В столице на съезде в Кутузовский тоннель произошла авария. Столкнулись два легковых автомобиля, передает телеканал Москва 24.

Как сообщили очевидцы, один человек погиб, есть пострадавшие. По данным ГИБДД, автомобиль Mitsubishi въехал в стену тоннеля. Согласно предварительной версии, водитель не справился с управлением. На месте ДТП работают спасатели и сотрудники ГИБДД.

Информационный центр транспортного комплекса сообщает в своем микроблоге в Twitter, что жертвой стал 31-летний водитель иномарки. У него было 54 штрафа, в основном за превышение скорости.