Москвича обвинили в убийстве отца во время конфликта

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Житель Москвы стал фигурантом уголовного дела об убийстве. Следователи полагают, что 41-летний мужчина повздорил с отцом и зарезал его ножом, сообщает сайт столичного главка СК.

По предварительным данным, обвиняемый смертельно ранил отца во время конфликта в квартире на Свободном проспекте. От полученных травм пострадавший 1954 года рождения умер на месте.

На допросе сын убитого полностью признал свою вину. Теперь следователи собираются ходатайствовать о его аресте.