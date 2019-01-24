Пытавшегося сбежать от эвакуатора в ТиНАО таксиста доставили в полицию

Фото: скриншот телеканал Москва 24

Водитель такси, который пытался помешать эвакуации своей машины в ТиНАО, находится в полиции. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Московскую административную дорожную инспекцию.

Инспектор ГИБДД остановил автомобиль во время рейда по проверке такси в деревне Сахарово. У шофера не оказалось путевого листа с отметкой о прохождении медосмотра и технического контроля. Машину в целях безопасности решили увезти на штрафстоянку. Однако водитель ножом срезал стропы подъемника и снял блокировку с колес.

В МАДИ напомнили, что плохое самочувствие автомобилиста или неисправность машины могут вызвать серьезное ДТП.

